Calculan que vestimenta y joyas usadas por Josimar estarían valorizadas en 16 mil dólares (VIDEO)

El programa 'Válgame Dios' mostró un informe en el que calculan en cuánto estaría valorizados los atuendos vestidos por el cantante Josimar, quien se ha sido vinculados en escándalos de un supuesto episodio de infidelidad con su bailarina.

Según el informe del programa conducido por Rodrigo González, una de las camisas con estampados usadas por Josimar corresponde a la exclusiva marca Versace y su precio es de 1295 dólares.

Además uno de sus conjuntos de polo y un short que usa en videoclips estarían valorizados en 750 y 556 dólares respectivamente.

Una puñera y un reloj de oro como parte de su estilo estarían 10 mil dólares entre los dos accesorios, mencionó una especialista en moda de famosos.

En los zapatos Josimar no se queda atrás pues usa unos mocasines de Versace valorizados en 750 euros. La especialista menciona que el look de Josimar en total sumaría 16 mil dólares, por las joyas más que por el look completo.

El salsero también se moviliza en una camioneta Onda pilot 2019 que costaría 60 mil dólares aproximadamente.