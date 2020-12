El cantante de salsa, Josimar Fidel, contó que su hija se someterá a una operación para bajar de peso. El salsero señaló que estaba muy preocupado por la salud de su primogénita que a los 14 años pesa 82 kilos.

Así lo anunció a través de su cuenta en Instagram, donde colgó un video de la visita que hizo junto a su hija al médico que le realizó la banda gástrica para que evalúe la posibilidad de hacerle el mismo tratamiento a su pequeña.

“¡Tú estás bien, yo siempre estaré bien! Hace un par de años me tocó estar en un consultorio junto a mi madre y mi mánager. Ese día conocí al doctor que me cambió la vida. Solo el @dr.piskulich me hizo entender que había que enfrentar mis miedos antes que mi propia enfermedad. Hoy volví́ al mismo consultorio, con el mismo doctor y con la misma confianza. Porque quien ahora entrará a esa sala de operaciones será́ mi otra vida, mi bebe, mi princesa, mi única hija”, escribió Josimar en la primera parte de su mensaje.

“No fue fácil escuchar que ella podría desarrollar la misma enfermedad que se llevó́ a mi abuela o la que me detectaron a mí hace unos años... Pero nuevamente estamos para enfrentar el temor. Pues ahora me siento más seguro. Sé que Dios estará́ en las manos de los excelentes médicos de la @clinica_avendano Además sé lo profesional que es mi hermano Erick Piskulich y sé que mi bebe es fuerte como sus papás . Así́ que solo iremos paso a paso y de la mano de Dios sé que todo estará́ bien”, agregó Josimar en su extenso mensaje.

El año pasado el intérprete de ‘Tú te lo pierdes’ se sometió a una operación de banda gástrica para mejorar su salud debido a que padecía de obesidad y prediabetes. Él logró bajar más de 20 kilos. Al parecer su hija también deberá pasar por este proceso.

“He bajado más de 20 kilos y parece que voy a seguir bajando (risas). Yo no quería operarme, mi productora prácticamente me obligó, pero ahora veo los resultados y puedo decir que me siento otra persona”, dijo el cantante en ese momento a la prensa.

