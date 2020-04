La expareja de Josimar y madre de su último hijo, Gianella Ydoña, reveló que el salsero ha dejado de pasarle la manutención para su hijo porque asegura que no tiene dinero ya que no trabaja debido a la cuarentena dictada para frenar el avance del coronavirus.

“Él no me da desde el año pasado lo que es departamento y de ahí estuvo solamente dando la pensión del bebé, pero ahora tampoco me da la pensión del bebé desde que ha empezado esto de la cuarentena porque según él no tiene dinero porque no está trabajando”, dijo la ex ‘Protagonista’ al programa de Magaly Medina.

Expareja de Josimar lo acusa de no pagar departamento donde vive con su hijo. (Video: ATV)

Incluso, Gianella Ydoña contó que lo último que ha recibido de parte del cantante peruano es una bolsa con algunos cuantos víveres que deberían ser para alimentar a su hijo durante todo el mes.

“Él cree que es humillante mandar a su hijo un sixpack de leche, lentejas, arroz y full patas de pollo, esa es la pensión de Josimar, el cantante”, se escucha decir a Gianella Ydoña bastante molesta mientras muestra los productos.

Asimismo, Gianella Ydoña señaló que la reacción que ha tenido Josimar habría comenzado por un ataque de celos. “A pesar de que tiene su pareja, no sé, me cela, me llama a ver dónde estoy y todo”, manifestó la joven.