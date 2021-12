Josimar sigue dando de qué hablar luego que se diera a conocer que se casará el próximo sábado 11 de diciembre con la cubana Yanira Cárdenas en Estados Unidos, mientras su expareja María Fe Saldaña se encuentra a unos días de convertirse en madre de su hija.

El programa “América Hoy” se contactó vía WhatsApp con María Fe, a quien le preguntaron si estaba al tanto de la boda del interprete de “Con la misma moneda”. La joven evitó pronunciarse respecto al tema; sin embargo, le deseó lo mejor al padre de su hija.

“Hola, no voy a dar entrevista, gracias de todas maneras. No voy a hablar de él y menos dar entrevistas, jamás he salido en televisión y ahora menos, porfa comunícate con él”, se lee en mensaje que envió la joven al reportero del programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza.

“¿Sabes que se va a casar en USA? Nos llegó un parte”, le interrogaron a María Fe Saldaña, quien respondió: “Que sea super feliz, le deseo lo mejor”.

Josimar anuncia matrimonio

Al respecto, Janet Barboza dijo que no cree que esa relación tenga futuro, y hasta aseguró que pronto verán a la cubana en los medios de comunicación hablando en contra de Josimar. “No soy pitonisa, pero ya veremos cómo termina esa relación. Ya veremos a la cubana dentro de poco saliendo en medios haciendo lo propio”, dijo en un inicio la popular ‘rulitos’.

Además, la compañera de Ethel Pozo dejó entrever que la boda sería para que el cantante peruano consiga la residencia en Estados Unidos. “Muchos especulan que podría ser más amor al chicharrón que al chancho, porque en dos meses no creo que te puedas enamorar”.

Como se recuerda, en la edición del último jueves de “Amor y Fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron que el intérprete de “El aventurero” contraería nupcias con la empresaria cubana el próximo 11 de diciembre.

