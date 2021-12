Pietro Sibille dio a conocer en un mensaje difundido en sus redes sociales que su expareja Andrea Luna mantenía una relación con él cuando fue captada por las cámaras de Magaly Medina besándose con el actor Andrés Wiese. Además, calificó al histrión de “Al fondo hay sitio” de “imbécil” y aseguró que era un mal actor.

Tras estas declaraciones, Wiese fue abordado por las cámaras de “Amor y Fuego” y fue consultado sobre la relación que actualmente mantiene con Andrea Luna.

“¿Tú con Andrea Luna actualmente qué relación llevan?”, se escucha que le interroga el reportero de Willax TV al actor. Inmediatamente, Wiese responde: “Somos amigos”.

En el adelanto del programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González también se puede ver que al actor le consultan sobre si se las declaraciones de Sibille afectarán su relación con Andrea Luna.

“¿O sea no va a impedir nada lo que Pietro salga a decir?”, le preguntan al también modelo, quien solo atina a decir: “¿Perdón?”

Las imágenes completas de sus declaraciones serán emitidas este viernes 3 de diciembre en el programa “Amor y Fuego”, que se emite por Willax TV.

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE ANDREA LUNA Y PIETRO SIBILLE?

La madrugada del 2 de diciembre, el actor Pietro Sibille compartió una publicación en la que aseguró que su expareja sentimental Andrea Luna le fue infiel con el también actor Andrés Wiese. Ambos fueron aptados besándose en una discoteca en Miami, Estados Unidos.

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiese (ni siquiera es buen actor). Punto”, escribió en la red social, acompañado de la letra de una canción de Joaquín Sabina.

Por su Parte, Andrea Luna se defendió de las acusaciones horas después con un extenso mensaje en el que confiesa que llevaba mucho tiempo intentando salir de la “relación tóxica” que tenía con Pietro.

“Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’ Esto es completamente FALSO! Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente... Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, aseguró Luna. Cabe señalar que tras el post de la actriz, Pietro eliminó su mensaje en Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Erick Elera y su divertida reacción tras ampay de Andrés Wiese

El actor fue captado junto a una joven mientras se encontraba en una exclusiva discoteca del sur de Lima. null