El actor Pietro Sibille sorprendió al escribir una publicación en Instagram sobre la actriz Andrea Luna, quien fue captada besándose con el popular ‘ricolás’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Andrés Wiese, semanas atrás.

En dicho ‘ampay’ se aprecia a Luna y Wiese en una fiesta, bailando juntos y besándose. En dicho momento, se especuló sobre una posible infidelidad de la actriz a Sibille, sin embargo, ella no lo negó.

Ahora, mediante un post en su cuenta de Instagram, el actor rompió su silencio para afirmar que su expareja sí le fue infiel.

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiese (Ni siquiera es buen actor)” , escribió.

En la misma publicación, a la que acompañó de unos versos del cantautor español Joaquín Sabina, el intérprete aseguró que nunca lee los comentarios en sus publicaciones, por ello, pidió no comentar la misma.

Sibille

“Siempre voy a tenerte que agradecer que hayas sido conmigo tan embustera, que me hayas enseñado lo que es querer bailar mientras rodamos por la escalera. Has despejado mis dudas has logrado que aprendiese ser un perfecto Judas desde la J a la S. Por ti he comprendido que la humedades algo que se seca y se olvida. Gracias a ti he sabido que la verdades solo un cabo suelto de la mentira. ¡Embustera!”, agregó el exnovio de Luna, citando a Sabina, junto a una fotografía en la que besa un cuadro del artista.

“¡Buenas noches! (No se molesten en hacer comentarios, nunca los leo)”, finalizó.

