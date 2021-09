La conductora de televisión Magaly Medina se indignó contra la actriz Andrea Luna por cuestionar a la prensa de espectáculos y recordó los inicios de la expareja de Pietro Sibille, cuando desfiló en lencería.

“La cultura no es vulgar, Andrea Luna, no ordinaria, no es arrabalera, y lo que ha mostrado en este en vivo es una imagen patética de una mujer que solamente tiene como pose el ser culturosa. La única basura es la que tienes en tu cerebro porque acá no me veo ordinaria, no me veo chocarrera, ni arrabalera. Acá los programas son decentes, la gente ganándose la vida”, expresó la popular ‘Urraca’ en ‘Magaly TV: La Firme’.

“Esta ya no se acuerda cuando venía en calzones a desfilar en mi set. Sí, a este mismo set”, agregó en el mencionado espacio que se transmite por ATV.

Según Magaly Medina, Andrea Luna perdió su personalidad cuando tuvo una relación sentimental con Pietro Sibille y adoptó una que no le corresponde.

“Por favor, a quién le vas a engañar, nosotros hemos visto tu comienzo. Así se paseaba por mi set, cuando recién trataba de buscarse un lugarcito, era de las cientos de personas que se están tratando de buscar un lugar como chica de calendario, como modelito de pasarela, desfilaba en discotequitas de dos por medio, era compañerita de la Shirley Arica, cuando ella también recién empezaba. Esa era, esa promoción”, manifestó.

La conductora de televisión también preguntó si le había molestado tanto a Andrea Luna los comentarios en su transmisión en vivo luego de que hayan difundido que se dio un beso con el actor Andrés Wiese.

“Esta es su real personalidad, la que habla y dice esto ante una cámara donde miles la están mirando. Esa es la escotológica ortera, una arrabalera, eso es lo que nos está demostrando. Puede hacer con su vida lo que quiera, pero puede decirlo de una manera educada”, finalizó.

¿Qué dijo Andrea Luna?

Andrea también criticó severamente a los medios de comunicación. “Y toda la culpa la tiene el periodismo malo...sí yo también soy periodista y me parece horrible el nivel de machismo que tienen los periodistas en el Perú. Es una vergüenza como tratan los periodistas a la mujer en el Perú, es denigrante”, sentenció la joven actriz.

“Y por favor dejen de consumir basura. Por qué leen esos periódicos, por qué ven esos programas basura, vayan vean una buena película, vayan al teatro, culturícense, dejen de consumir …”, añadió.

