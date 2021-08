Pietro Sibille, antes del beso que se dieron los actores Andrés Wiese y Andrea Luna en Miami, según el ‘ampay’ que difundió el programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’, había afirmado que no tenía interés en casarse ni tener hijos con su entonces pareja.

En una entrevista que concedió a Correo el 26 de mayo de este año, el popular ‘Mandril’, personaje que realizó en la Gran Sangre, respondió a la pregunta si había pensado en formalizar con Luna.

“La verdad jamás me he puesto a pensar en eso, no es para mí y, felizmente, para ella tampoco el matrimonio es un fin o no representa la realización de nuestra relación, tampoco el hecho de tener hijos”, dijo a este diario.

“Es que no le encuentro el sentido, no entiendo para qué uno se tiene que casar, creo que solo es un papel, porque el compromiso va más allá. No le veo mucho sentido a eso de hacer un contrato en una relación sentimental”, agregó.

Al ser consultado sobre si le generaba entusiasmo la paternidad con Andrea Luna, Pietro Sibille reiteró que no era su fin ni pensaba en ello.

“No siento ninguna pulsión o vocación por tener hijos, no entiendo por qué la gente siente que tiene que tener hijos una vez que están casados o están conviviendo”, expresó.

¿Qué dijo Andrés Wiese?

Luego de que el programa de Magaly Medina difundió unas imágenes en donde se ve a Andrea Luna y Andrés Wiese besándose en Miami, el actor peruano habló sobre su encuentro con la actriz y negó que sean pareja.

“No, somos amigos”, respondió en un primer momento al ser abordado por un reportero de ‘Magaly TV: la firme’ a su llegada a Perú.

“Yo estoy soltero y he estado de viaje unos días nada más y ahora me regreso a trabajar”, agregó Andrés Wiese sobre su viaje a Estados Unidos aprovechando los feriados por Fiestas Patrias.

Asimismo, el popular ‘Ricolás’ de la fenecida serie ‘Al fondo hay sitio’ reconoció que sí estuvo con Andrea Luna en Estados Unidos, pero no quiso confirmar si se besaron.

“Yo creo que sí (está soltera), no sé, habría que preguntarle a ella, no la veo hace tiempo pero creo que sí. Yo sí he salido y me he encontrado con Andrea y he estado con amigas también allá”, explicó el actor peruano nominado al rostro más bello del mundo en el 2021.

