Luego de que el programa de Magaly Medina difundió unas imágenes en donde se ve a Andrea Luna y Andrés Wiese besándose en Miami, el actor peruano habló sobre su encuentro con la actriz y negó que sean pareja.

“No, somos amigos”, respondió en un primer momento al ser abordado por un reportero de ‘Magaly TV: la firme’ a su llegada a Perú.

Andrés Wiese y Andrea Luna estuvieron juntos en Estados Unidos. (Foto: Captura ATV)

“Yo estoy soltero y he estado de viaje unos días nada más y ahora me regreso a trabajar”, agregó Andrés Wiese sobre su viaje a Estados Unidos aprovechando los feriados por Fiestas Patrias.

Asimismo, el popular ‘Ricolás’ de la fenecida serie ‘Al fondo hay sitio’ reconoció que sí estuvo con Andrea Luna en Estados Unidos, pero no quiso confirmar si se besaron.

“Yo creo que sí (está soltera), no sé, habría que preguntarle a ella, no la veo hace tiempo pero creo que sí. Yo sí he salido y me he encontrado con Andrea y he estado con amigas también allá”, explicó el actor peruano nominado al rostro más bello del mundo en el 2021.

Además, según el reporte migratorio que mostró Magaly Medina en su programa, la actriz se encontraba en Estados Unidos desde el pasado 8 de julio. En cambio, Andrés Wiese viajó el 27 de julio y regresó a Perú el primero de agosto.

