El programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’ mostró el avance de un ‘ampay’ que logró su equipo de reporteros sobre un presunto apasionado beso que protagonizaron los actores Andrés Wiese y Andrea Luna.

En el video mostrado por el mencionado espacio que conduce Magaly Medina, se observa una fotografía de ambas figuras públicas y una imagen en que comparten un momento de cariño.

“¡Ampay, Nicolás! Actor Andrés Wiese con apasionado beso con la actriz Andrea Luna. ¿Y dónde quedó Pietro Sibille?”, se escucha decir al periodista del avance.

Como se recuerda, Andrea Luna y Pietro Sibille no informaron, de manera oficial, a sus seguidores la ruptura de la relación sentimental que tenían desde hace años.

DECISIÓN DE ANDREA LUNA

La actriz decidió bloquear los comentarios para que los usuarios de Instagram con escriban en sus publicaciones. Esto luego de la difusión del avance del ampay de ‘Magaly TV: La Firme’.

NO PENSARON EN CASARSE

En una entrevista con Correo en mayo de este año, Pietro Sibille había afirmado que Andrea Luna jugó un rol importante en su vida a conseguir equilibrio y estabilidad.

“La verdad jamás me he puesto a pensar en eso (en formalizar en unión nupcial), no es para mí y, felizmente, para ella tampoco el matrimonio es un fin o no representa la realización de nuestra relación, tampoco el hecho de tener hijos”, había dicho el actor en ese momento en este diario.

“Es que no le encuentro el sentido, no entiendo para qué uno se tiene que casar, creo que solo es un papel, porque el compromiso va más allá. No le veo mucho sentido a eso de hacer un contrato en una relación sentimental”, agregó.

Pietro Sibille también había dicho que no tenía ninguna pulsión o vocación por tener hijos. “No entiendo por qué la gente siente que tiene que tener hijos una vez que están casados o están conviviendo”, aseveró.

