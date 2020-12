La actriz de la novela ‘Princesas’, Andrea Luna, denunció a través de sus historias en Instagram a un supuesto prostíbulo que trabajaría bajo la fachada de una empresa de anfitrionas y modelos exclusivas.

Al parecer, a la actriz le habría llegado una invitación de la supuesta empresa para pertenecer a su staff de modelos. Según el mensaje que le escribieron pagan a cada anfitriona 1500 dólares, pero en el caso de Andrea Luna el pago sería mayor.

De inmediato, Luna no se dejó engañar y publicó el mensaje en su cuenta de Instagram con la frase: “Ayúdenme a denunciar este prostíbulo”.

Andrea Luna

La empresa en vez de aclarar el malentendido agradeció la publicidad gratis que Andrea Luna ha realizado a través de sus historias de Instagram. Frase que también la actriz subió a sus historias.

“Thanks. Justo lo que necesitaba Free gratis (publicidad gratis). Así nomás no sé encuentra publicidad y mención gratis en historias”, se lee en la sección de conversación de Instagram. A lo que Andrea les contestó: “Yo me encargo que te cierren la cuenta”.

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo sobre ampay con Jesús Neyra: “Somos como hermanos”

Jazmín Pinedo sobre ampay con Jesús Neyra: ” Somos como hermanos” VIDEO