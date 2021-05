Pietro Sibille es un artista que se caracteriza por huir de las cámaras y lo mismo hace con su presencia digital, pero la pandemia lo obligó -como a muchos- a familiarizarse con la tecnología para seguir desarrollando su trabajo actoral. “Yo era un tipo anti redes sociales y todavía lo sigo siendo, pero he tenido que adaptarme y aprender un poco para hacer mi trabajo. De hecho, siempre con ayuda del productor de la obra o de mi novida”, admite el experimentado actor.

Conforme vaya avanzando el plan de inmunización podemos ir pensando en retornar a los aforos de antes...

Evidentemente, no es lo mismo hacer tallercitos y obritas virtuales, pero lo más difícil para mí ha sido luchar contra esa ansiedad que me producía la incertidumbre y el encierro.

¿Tuviste que recurrir a algún tipo de ayuda profesional para manejar la pandemia?

Creo que con pandemia o sin pandemia siempre necesito una ayuda profesional, pero ahora también la rehuyó. Pasa que me sentí muy triste y me deprimí mucho cuando en febrero del año pasado murió mi psicoterapeuta -fue una de las primeras víctimas de la COVID-19 aquí en Perú-, y lo extraño muchísimo.

Entiendo que ambos lograron un increíble grado de confianza...

Era un tipo magnífico, tenía muchas virtudes y no tenía un título de psicólogo. Había sido una especie de misionero, había hecho mucho trabajo social y gratuito por el mundo, había trabajado mucho con presidiarios, drogadictos, delincuentes, etc y, un día, llegué a sus manos.

Pocas personas admiten lo importante y necesario que es llevar un acompañamiento profesional...

Creo que es sustancial que entre un terapeuta y un paciente exista -por parte del paciente- no sólo respeto sino que el terapeuta sea una fuente de inspiración, solo así puede haber una conexión y una ayuda real.

¿Asumo que Andrea Luna también juega un rol importante en cuanto a toda esta estabilidad emocional?

Ella me ha ayudado muchísimo a conseguir un equilibrio y estabilidad. Ha sido una pieza fundamental, es decir, ahora ya no estoy tan loco como hace 6 años.

Aunque tienen una relación bastante sólida, ¿no han pensado en formalizar?

La verdad jamás me he puesto a pensar en eso, no es para mí y, felizmente, para ella tampoco el matrimonio es un fin o no representa la realización de nuestra relación, tampoco el hecho de tener hijos.

Digamos que tienen un acuerdo de pareja…

Es que no le encuentro el sentido, no entiendo para qué uno se tiene que casar, creo que solo es un papel, porque el compromiso va más allá. No le veo mucho sentido a eso de hacer un contrato en una relación sentimental.

¿No te genera entusiasmo la paternidad?

No siento ninguna pulsión o vocación por tener hijos, no entiendo por qué la gente siente que tiene que tener hijos una vez que están casados o están conviviendo.

Cuéntame de tu personaje en “Los otros libertadores”

Interpretar a José Olaya Balandra no solo es un lujo sino un sueño cumplido, porque además de toda mi admiración por él, yo también soy chorrillano. Él siempre me llamó la atención porque era un humilde pescador, un tipo sencillo que se dedicaba a un oficio tan noble y tan hermoso en el mar. Al final, se convirtió en el mensajero de los patriotas en el proceso de la emancipación.

Los personajes llegan a los actores cuando menos lo piensan..

Y por si fuera poco, vivo a una cuadra de la avenida José Olaya, creo que este personaje me ha estado persiguiendo toda la vida.

Pietro Sibille Eslava

44 años. Es un actor que se hizo conocido por su papel en la película “Días de Santiago”. En la televisión peruana ha protagonizado la serie “Misterio”, “Lobos de mar” y “La gran sangre”. También posee una prolífica carrera en el cine y el teatro.