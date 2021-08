La actriz Andrea Luna se pronunció en sus redes sociales, luego de que el programa de Magaly Medina anunció para esta noche un ‘ampay’ suyo junto al actor Andrés Wiese.

Y es que según ‘Magaly TV, la firme’, la pareja de actores protagonizó un apasionado beso, por lo que se preguntaron si su relación con el actor Pietro Sibille había llegado a su fin.

“Estoy en Miami sola hace casi un mes viendo diferentes ofertas laborales y con metas personales que he venido buscando hace muchísimo tiempo. En esta búsqueda de mi destino han surgido muchos miedos, he tomado muchas decisiones y he tenido muchos cambios en mi vida laboral y personal”, contó la actriz peruana en una reciente publicación hecha en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Andrea Luna aseguró que pronto regresará a Perú para continuar con su vida al lado de su familia y agradeció el apoyo que le brindan sus seguidores.

“Agradezco a la gente que me apoya y sigue mi carrera hace muchos años. Mis verdaderos amigos y mi familia saben que esta es mi prioridad y lo más importante para mí ahora”, se lee al final de su mensaje.

Cabe mencionar que Andrea Luna no aclaró cuál es su actual relación con el actor Pietro Sibille, quien fue su pareja sentimental por varios años.

