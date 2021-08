La actriz Connie Chaparro se indignó contra una usuaria que realizó un irónico comentario en la fotografía que publicó su cuenta oficial de Facebook y en la que aparece al lado de su pareja Sergio Galliani, con quien se lleva 16 años.

“Qué bien sales con tú papi”, fue el ácido comentario de una seguidora en la mencionada red social y generó diversas reacciones por parte de los cibernautas.

Lejos de ignorar esas palabras, Connie Chaparro tomó la decisión de contestar. “¿Te molesta? ¿Te incomoda? Cuántas mujeres que aún guardan cero empatía”, fue su respuesta.

SOCIEDAD CON MÁS EMPATÍA

Algunas horas después, la actriz realizó otra publicación para agradecer los buenos comentarios que, por fortuna, son la mayoría y opacan la negatividad de algunas personas que buscan hacerla sentir mal. Sin embargo, no logran su cometido.

“Yo no me hago hígado con los comentarios negativos, porque de 800 buenos, constructivos, serán 2 negativos, así que en conclusión hay mucha más gente chévere y con un buen corazón por acá. No me hago problemas, en serio no se preocupen, pero me gusta responder para evidenciar, porque las palabras hablan mucho de la personas y de cómo están internamente”, escribió.

Asimismo, Connie Chaparro afirmó que intenta construir una sociedad más empática, que mire con el corazón y no se la pase juzgando a los demás.

“Jamás juzgaría o haría sentir mal a alguien por su físico, por su edad, por su condición social, etc. Creo que es hora de romper con esos estereotipos que tanto daño nos hacen. Vivan su vida, no le hagan daño a nadie y dejen vivir también. La idea es pasarla bien por acá y acompañarnos de alguna manera”, finalizó.

