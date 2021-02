El actor Sergio Galliani cuestionó, mediante un video que fue viralizado en redes sociales, al lenguaje llamado “inclusivo” e indicó que solo es una pose. Esto luego de que contara un hecho que presuntamente ocurrió en un restaurante que sigue dichas tendencias.

“Estuve en el restaurante con una amiga, la mesera nos saluda con una sonrisa y nos dice: ‘hola, chiques’. ¿Chiques?, le digo yo , también con una sonrisa. ‘Así es, somos un restaurante inclusivo’”, inició el también músico.

“Mira qué bien, estupendo, porque en un ratito viene mi hermana que es ciega, ¿tienen la carta en braile? ‘Ay, no, eso no tenemos’. No vas a creer, pero vine con mi hijo que es autista, carta con pictogramas para la gente autista, ¿tienen? ‘Ay, no, perdón’, me dijo nerviosa. No te hagas dramas, suele pasar. Me imagino que el lenguaje para señas para los clientes sordos debes saber, ¿cierto? ‘La verdad, me estás matando’, me dijo cada vez más nerviosa”, añadió.

Según Galliani, el local no era un lugar inclusivo, sino que solo seguía modas ‘progres’ porque no incluían a personas con discapacidad.

“Entonces, le dije que te hagas dramas, suele pasar, pero lamento contarte que no son un lugar inclusivo, son un local que se acomoda a las pobres tendencias de moda. En el caso de tu local, esta gente no podría hacer algo tan básico como comunicarse y pedir de comer o beber. ¿Quieres ser inclusivo? Incluye a todos los que el sistema directamente no les da lugar. Es difícil, pero no debemos ser tan hipócritas como sociedad, ni tan selectivos con los derechos humanos. Tu moda progre no es inclusiva, solo es una pose ”, finalizó.

El material audiovisual fue tendencia en Twitter y mucho usuarios estuvieron a favor de sus palabras. Sin embargo, hubo quienes cuestionaron que no respete dicho lenguaje que busca ser aceptado por la Real Academia Española (RAE).

RAE rechaza el lenguaje inclusivo

En julio del 2019, la Real Academia de la Lengua Española (RAE), en conjunto con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), rechazó el uso del lenguaje inclusivo, y lo da a conocer con la publicación del primer manual de estilo del idioma español, para que los redactores digitales puedan resolver sus dudas.

Este documento se titula “Libro de estilo de la lengua española y la coletilla según la norma panhispánica”, y se ha dejado en claro en su primer capítulo que la REA considera innecesario el género neutro y rechaza el “lenguaje inclusivo” como “todes”, “to@s” y “todxs”.

