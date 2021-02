Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, calificó al exmandatario Martín Vizcarra como un “mitómano” luego de que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) haya desmentido la versión de que era voluntario de la fase 3 de los ensayos clínicos para la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm.

“No, para nada (me sorprendió), es un hombre mitómano, es la secuencia, acuérdate las tablets para 28 de julio del año pasado, mentira, hasta ahora no hay nada, ya estamos en febrero, estamos por empezar el año escolar y no hay tablets ni internet satelital, no hay nada. Es un hombre mitómano, creo que está enfermo, sinceramente ”, dijo en Sin Media Tintas.

Asimismo, López Aliaga recordó la promesa que hizo Vizcarra en Punto Final sobre la construcción de colegios y hospitales en todo el país.

Rafael López Aliaga sobre Martín Vizcarra - Latina

“Después hay más mentiras, aquí en este canal dijo a Mónica Delta que ‘vamos a hacer 100 hospitales y 1000 colegios el próximo año’. Después el tema de las mentiras sobre Richard Swing, es una persona que miente todo el tiempo”, sostuvo.

Como se recuerda, diversos funcionarios fueron vacunados contra el coronavirus antes que el personal de salud que lucha en la primera línea en esta pandemia. Esto desencadenó la renuncia de la canciller Elizabeth Astete y el viceministro de Salud Luis Suárez.

