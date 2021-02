El expresidente de la República Martín Vizcarra afirmó esta tarde, mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter, que le causa “gran extrañeza” que no figure entre los 12 mil voluntarios que participaron en los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm.

“El día de ayer he tomado conocimiento por el comunicado de la UPCH que no me encuentro en el registro de voluntarios, hecho que me causa gran extrañeza ya que de acuerdo a lo que siempre se ha coordinado con los responsables de este proyecto siempre se me informó de un solo grupo de 12 mil voluntarios”, se lee en su escrito.

“El que haya formado parte de este proceso experimental no ha implicado el perjuicio de nadie y menos del Estado. No se ha obtenido ventaja alguna ya que se trataba de un proyecto de vacuna, que no había pasado por todas las fases para su aprobación. Esta no estaba certificada; la vacuna fue aprobada el 31 de diciembre del 2020, antes solo se aplicaba a los voluntarios, tanto así que se me advirtió de los posibles efectos contraproducentes para la salud”, agregó.

