El candidato al Congreso por el Frente Amplio, Juan Valerio Tapia Cabrera, asegura que no le interesa ganar las próximas elecciones, pues fue obligado a postular al Parlamento a última hora.

“Honestamente, yo qué puedo hacer en el Congreso , no me interesa mucho. Nunca he tenido interés en ser congresista, yo prefiero estar tranquilo, porque (el Parlamento) es problemático”, dijo a ATV el soldador mecánico de 64 años.

Ante la pregunta si desea ser congresista, el postulante al Congreso señala: “no tanto”. Aunque parezca insólito se trata del único candidato que no desea ser padre de la patria.

Señala que fue obligado a última hora

Juan Tapia Cabrera, quien postula al Parlamento con el número 26 por el partido que lidera Marco Arana, dice que lo colocaron en la lista a última hora, porque el plazo de inscripción se vencía.

Así, refiere que fue obligado estar en la carrera electoral. “Bueno me llamaron por teléfono, indicando que ya (estaban contra el tiempo) era la hora y no se podía. Que no había tiempo para buscar a otra persona, así que te vamos a poner (en la lista)”, relató jocosamente.

Entonces, Tapia Cabrera les refirió que busquen a otra persona y le señalaron: “No hay nadie, te estoy diciendo. Estamos contra la hora”.

“Ya qué iba hacer, qué puedo hacer pues”, señaló en medio de risas al programa “Al estilo Juliana”.

Sus amigos y vecinos no saben que está postulando

Con total honestidad Juan Tapia señaló que no ha hecho nada para darse a conocer, pero que sí logra llegar al Congreso, igual cumplirá la voluntad del pueblo. “Tengo que ir, no puedo decir que no... Tengo que ir a cumplir los deberes sagrados del pueblo”, sostuvo.

Además, dijo que ha preferido guardar silencio sobre su candidatura hasta con sus propios amigos y vecinos.

“Mis vecinos, ni mis amigos están enterados. No saben que estoy postulando. Es que, no se qué me dirán, me tirarán una piedra (riendo). Todavía no les he dicho nada. Es que no me interesa ser congresista”, confesó.

No sabe si sus hijos votarán por él

El candidato al Congreso por el Frente Amplio, con el número 26, dijo que además como es humilde y no tiene dinero tampoco podría invertir en su campaña; pues los únicos que saben que está postulando al Congreso son sus cinco hijos. “No tengo plata, mire ahí, así vivo”, afirmó.

No obstante, indicó que tampoco está seguro de contar con los votos de sus hijos. ”Ellos van a pensar si van a votar por mi. Ellos dicen ‘Moradito’, ese es el problema. Es que ellos también tienen otra mentalidad. Los estoy convenciendo”, contó de manera transparente.

