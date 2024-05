Mike Bahía admite, que por esa extraña magia que hay detrás de las canciones, gracias a una telenovela local vuelve a sonar en el Perú “Buscándote”, su primer éxito a diez años de su lanzamiento. “Siento que esa es la magia de sembrar en tierra fértil, yo siento que el Perú, sobre todo, ha sido un país que me ha dado tanto amor, tanto, que incluso mis canciones de hace diez años tienen espacios bonitos como este. Me siento muy afortunado de haberme dedicado a esta profesión que te embalsama de vez en cuando con ese tipo de situaciones que te recuerdan que tomaste las decisiones correctas”, dice el colombiano que estará el 25 de mayo en el Lima Music Fest en el Estadio Nacional.

¿Cómo recuerdas a ese Mike de hace 10 años que lanzó “Buscándote”? Con mucho cariño y gratitud, mi carrera apenas empezaba y ese recuerdo me permite decirles a los artistas y a los jóvenes que quieren emprender cualquier proyecto, que siempre hay que empezar con la inocencia, con la disposición de disfrutar el camino, de dejar que te sorprendan los logros, esa es la mejor forma de vivir la vida. Ese Mike lo llevo siempre conmigo, incluso, cargo una cajita donde vienen mis recuerdos, una libreta donde escribí mis primeras canciones, recuerdos de personajes que hice, para que cuando me sintiera perdido pudiera abrir esa caja y poder entender por qué había tomado la decisión de ser artista.

En toda carrera, y en lo musical también, se cifran expectativas, ¿qué se debe hacer para que no te gane la ansiedad? Yo creo que, durante todas las etapas de la vida, la ansiedad no te abandona, todos la tenemos, sufrimos alguna vez un episodio de esos, no como una cosa medicable, sino como momentos, horas, segundos, en los que llenas tu mente de cosas que no necesitas, Cosas inútiles que te llenan el disco duro y que no te permiten observar el cielo tan hermoso que tengo, o cómo tu madre te saluda, que te hizo una comidita; esa ansiedad yo creo que me gusta conversarla con los artistas porque no te abandona nunca.

Mike Bahía y Greeicy, pareja en la vida real, estarán juntos este 25 de mayo en el Estadio Nacional de Lima en Lima Music Fest. (Foto: @r_umeres)

¿Y en qué etapa de tu carrera consideras que estás? En una etapa muy bonita de mi carrera en la que estoy regresando a mi ciudad (Bogotá), a mis orígenes, al sonido de mi tierra, hice salsa en un momento y nunca lo volví a hacer, entonces, estoy enfocado en hacer un disco en ese género. Estoy en esa etapa de regresar a tu casa y mostrarla como realmente es. Ayer estaba en el gimnasio y había un artista emergente que me decía que él iba a ser reggaetón porque es lo que creía que más le gustaba la gente y yo le dije, no tú tienes que ser feliz, tú tienes que conectar con personas desde lo honesto, porque es un camino tan largo que te metes en una barca, y te vas a navegar, y si no sabes tu camino, pasados siete, ocho, diez años, no sabes cuándo vas a voltear y verás que estás perdido.

Ves la vida y la música sin apresuramientos... Yo en este momento vengo trabajando mi música desde hace dos años y medio. Llevo siete meses sin sacar canciones, y es que estoy en un punto de mi carrera que le dije a mi mente y a mi corazón, no más, no me falta nada, mi mujer está bien, me siento pleno, y así estoy, dispuesto a esperar que la torta se enfríe.Eso es lo que quiero decir a todos los artistas que están leyendo esto, tómense su tiempo, esperen su momento.

Lo que dices es un poco lo contrario a la actual tendencia que te exige sacar singles cada mes. La inmediatez es una situación que te impide disfrutar de las cosas como realmente son. No hay forma de disfrutar de un cuadro, y entender toda su magia si lo vemos 5 minutos y queremos pasar al siguiente, como lo hacemos todo el tiempo subiendo temas sin darle tiempo al disfrute y que vayan madurando.

Llegaste a la conclusión de no vivir contra el tiempo por experiencia propia... Lo hice mucho tiempo, sabes, hasta que empecé a entender que ya me estaba desgastando, que me estaba saliendo del camino, y decidí ponerle la luz de emergencia, parquear en un lado de la vía, llamar a mi familia, que eran cosas que no hacía con frecuencia, por estar primero siempre poniendo proyectos que te jalan hacía adelante, por tu ansiedad, más que por la necesidad. Hoy estoy bien con mi familia, recuperé comunicaciones con amigos que no tenía, volví a mi ciudad, conocí artistas de la calle, esto me ha permitido entender la riqueza de la vida.