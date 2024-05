Hace 10 años, Sofía Franco y Silvia Cornejo tuvieron una pelea en el programa ‘Al Aire’, cuando la conductora le consultó a su compañera sobre su proceso de divorcio.

En ‘Historias verdaderas’ de Estás en Todas, la rubia recordó ese incómodo momento.

“ Yo creo que yo fui muy buena gente con Silvia Cornejo. Teníamos una amistad de reemplazos y nos reíamos en el trabajo muchísimo pero sí hubo una falta de respeto por parte de ella porque no aceptó una pregunta que me la pautearon a mí, yo no la formulé, no le gustó y cometió una falta de respeto conmigo, no se la pude pasar ”, expresó Franco.

“Luego originó que exista esta pelea, ella la contó a su manera y yo la conté como fue. No tengo nada qué hablar con Silvia, ella tiene sus amistades, no somos del mismo círculo, no tenemos nada qué ver, cada una en su sitio”, añadió.

Sofía Franco cuenta su pelea con Silvia Cornejo

“Psicológicamente estoy muy mal”: Sofía Franco tras detención por denuncia de Álvaro Paz de la Barra

Sofía Franco se comunicó desde la comisaría con Magaly Medina para dar detalles sobre la denuncia en su contra por presunta agresión física a su esposo Álvaro Paz de la Barra. Además, la exconductora de TV pidió el apoyo del Ministerio de la Mujer, ya que quiere que ellos hagan seguimiento de su caso.

“No. Lo que sucede es que yo llamé a todas las líneas para que me apoyen, para que me ayuden porque estoy sola. Sinceramente estoy sola. (…) En primera instancia queríamos conciliar no queríamos mas problemas. Nada tiene solución, el daño está hecho (...) Psicológicamente estoy muy mal. Lo único que quiero es estar en mi casa con mi hijo que se ha quedado solo”, comentó la aún esposa de Álvaro Paz de la Barra.

Luego continuó con: “Acepto la ayuda de la exministra Ana Jara, de la nueva ministra y de todo el Ministerio de la Mujer. Que acudan acá que estoy a la espera de ellos por favor. (…) No puede haber abuso de autoridad”.

TAMBIÉN LEE

Bruno Odar: “El teatro debe generar en el público más preguntas que respuestas”