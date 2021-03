Sofía Franco se comunicó desde la comisaría con Magaly Medina para dar detalles sobre la denuncia en su contra por presunta agresión física a su esposo Álvaro Paz de la Barra. Además, la exconductora de TV pidió el apoyo del Ministerio de la Mujer, ya que quiere que ellos hagan seguimiento de su caso.

Cabe mencionar que, durante el enlace telefónico desde la comisaría, Franco negó haber rechazado el apoyo del Ministerio de la Mujer y de la exministra Ana Jara.

“No. Lo que sucede es que yo llamé a todas las líneas para que me apoyen, para que me ayuden porque estoy sola. Sinceramente estoy sola. (…) En primera instancia queríamos conciliar no queríamos mas problemas. Nada tiene solución, el daño está hecho (...) Psicológicamente estoy muy mal. Lo único que quiero es estar en mi casa con mi hijo que se ha quedado solo ”, comentó la aún esposa de Álvaro Paz de la Barra.

Luego continuó con: “acepto la ayuda de la exministra Ana Jara, de la nueva ministra y de todo el Ministerio de la Mujer. Que acudan acá que estoy a la espera de ellos por favor. (…) No puede haber abuso de autoridad”.

Sofía Franco se pronuncia desde la comisaría: "me han quitado a mi hijo"

Ministerio de la Mujer acude a comisaría para darle soporte legal a Sofía Franco

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de la Mujer informó que se dirige a la comisaría de La Molina para brindar soporte legal a Sofía Franco.

#Ahora | Profesionales del MIMP se dirigen a la Comisaría de La Molina respondiendo al llamado de la Sra. Sofía Franco, a fin de brindarle soporte legal y emocional que requiera. pic.twitter.com/OVTwWo6rBN — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) March 26, 2021

“Hemos sido testigos de un hecho brutal”

Magaly Medina comenzó su programa pronunciándose por el caso de Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco, quienes aún permanecen en la comisaría del distrito de La Molina, debido a que están involucrados en una denuncia por violencia familiar.

“Esta noche, definitivamente hay un caso que vamos a tratar y siempre tengo una opinión especial sobre cada cosa (...) hoy hemos sido testigos de un hecho, que a mi parecer, es brutal departe de la policía con respecto a Sofía Franco, esposa del alcalde de La Molina”, comentó Magaly Medina al inicio de su programa.

Magaly Medina sobre caso de Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra: "Hemos sido testigo de un hecho brutal"

