Sofía Franco se comunicó desde la comisaría con Magaly Medina para dar detalles sobre la denuncia en su contra por presunta agresión física a su esposo Álvaro Paz de la Barra.

“Sofía Franco estuvo viendo el programa y se enteró de las declaraciones de su supuesto abogado que habla más a favor de su esposo que de ella misma”, expresó Magaly antes de darle pase a Franco.

La exconductora de TV comentó que se siente muy nerviosa por todo lo que está pasando y, además, afirmó que la han separado de su hijo.

“Estoy nerviosa. Estoy en calidad de detenida. Es una situación que me tiene realmente devastada, me han separado ahorita de mi hijo. Mañana me van a llevar a la Fiscalía. Toda una burocracia de trámite”, expresó Franco.

CORREO - Sofía Franco se pronuncia desde la comisaría: “me han quitado a mi hijo”

“Hemos sido testigos de un hecho brutal”

Magaly Medina comenzó su programa pronunciándose por el caso de Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco, quienes aún permanecen en la comisaría del distrito de La Molina, debido a que están involucrados en una denuncia por violencia familiar.

“Esta noche, definitivamente hay un caso que vamos a tratar y siempre tengo una opinión especial sobre cada cosa (...) hoy hemos sido testigos de un hecho, que a mi parecer, es brutal departe de la policía con respecto a Sofía Franco, esposa del alcalde de La Molina”, comentó Magaly Medina al inicio de su programa.

CORREO - Magaly Medina sobre caso de Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra: “Hemos sido testigo de un hecho brutal”

