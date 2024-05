Almendra Gomelsky recordó una anécdota que tuvo con Yola Polastri, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local luego de sufrir un infarto cerebral.

“ Yo era fan número 1 de Yola, me moría por sus programas... ahora nos odia, no nos quiere ”, expresó la actriz en el podcast de Vérónica Linares.

El incómodo momento sucedió cuando Almendra iba a presentar a la ‘Chica de la Tele’ en bloque de espectáculos de la Teletón.

“ Me dijo que no me acerque a ella, que la presente de lejitos ”, reveló.

A pesar de lo relatado, la actriz dice que respeta y admira la trayectoria de Yola Polastri.

“Las anécdotas en la vida están y uno nunca espera que suceda nada malo... fueron anécdotas nada más que pasan en la vida. Yo a Yola le tengo un gran respeto, creo que es una referencia para todos los que hemos hecho algo con niños en el Perú, así que que se recupere pronto porque sigue siendo una maestra”, manifestó Gomelsky.

Además, recordó que enamoró del trabajo de la reconocida animadora infantil cuando llegó de Argentina.

“Cuando nos enteramos todos yo inclusive la recordé en una historia porque cuando llegué de Argentina y tenía 10 años, la vi a Yola... en Argentina se conocían las canciones de Yola pero cantadas por unos payasos españoles, cuando vengo acá y escucho las canciones de Yola cantadas por ella, fue otra cosa, yo soy fan de ella, deseándole la recuperación con todo mi corazón”, concluyó.

TAMBIÉN LEE