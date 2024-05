Andrea Llosa se pronunció sobre los roces de Magaly Medina con algunas figuras de ATV. La periodista considera que la ‘Urraca’ habla mal de todos porque es su trabajo.

“ No voy a responder de una manera diplomática porque la verdad no me interesa, pero ella tiene un programa de televisión y si le da la gana habla mal de la gente, le encanta hablar mal de todo el mundo. Es parte del business que tiene ”, sostuvo en una conversación con Fernando Díaz.

Como se recuerda, Magaly estuvo en una controversia por pasar por reportaje sobre el pasado de Ely Yutronic, quien lo calificó como un ‘trago amargo’.

“Cuando nos llegan estas imágenes al ‘Chismefono’, comenzamos a indagar y nos pareció llamativo. Y, si sabes que eso es parte de tu pasado y te lo guardas, olvidas o te da amnesia repentina sobre una parte importante de tu vida; ya no es mi culpa, no es un golpe bajo. No estoy aquí para servir de sobona profesional a ninguna persona ni de mi canal ni de otro canal (...) Lo que hicimos fue hacer una nota generosa donde ella ocultó eso y para mí ocultar es una forma de mentir”, se defendió la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’.

Hijo de Andrea Llosa ‘explota’ contra su madre: “Eres muy lenta”

Andrea Llosa enfrenta la dura realidad de la adolescencia con su hijo menor, y es que en una reciente historia de Instagram, la conductora de ATV compartió el enfrentamiento matutino que tuvo con su hijo de 16 años.

El altercado comenzó cuando Llosa estaba preparándose para llevar a Juanteo al colegio y este le reclamó por no ir más rápido al auto. “Lidiando con la bendita adolescencia”, escribió Llosa mientras narraba la situación en su video de Instagram.

“No empieces porque te grabo, pórtate como gente, ¿por qué vas tan temprano al colegio?”, dice la conductora de televisión. Sin embargo, su hijo inmediatamente respondió. “Siempre salgo a la misma hora, nunca salgo más tarde”.

No obstante, Andrea Llosa intentó desmentir al menor y le reclamó por intentar contradecirla. “¡Claro que sí! ¿Quieres empezar la mañana así? ¿Quieres contradecirme? (...) ¿Por qué estás molesto?“, cuestionó.

De inmediato, su hijo de 16 años respondió criticando a su madre con un tono de molestia. “Eres muy lenta”. La periodista negó que ella sea así, pero el joven la desmintió reclamándole. “¡Mamá estás en medio del camino viniendo y te quedas parada de la nada!”, exclamó.

