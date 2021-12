En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró indignada un audio donde su reportero le preguntó a Pietro Sibille sobre la acusación de infidelidad que le hizo a su expareja Andrea Luna. El actor atinó a insultar al periodista.

“Eso en qué demonios te importa a ti, sabes qué... ¿Cómo se llama eso que estás haciendo? Se llama ser una basura, lo que quieres es vender sensacionalismo y hacer de esto una fiesta, una farándula. Yo no voy a pisar el palito. Eres una basura hijo de p***”, fueron las declaraciones de Pietro Sibille para el espacio conducido por Medina.

“Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza”

Andrea Luna salió a responder luego que Pietro Sibille asegurara que ella le fue infiel con el actor Andrés Wiese. La actriz utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el que aclara que ella llevaba tiempo intentando salir de esa “relación tóxica” y que fue “chantejeada para seguir” en algo que “no tenía ni pies, ni cabeza”.

“Hola chicos. Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui ‘infiel’ Esto es completamente FALSO! Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente”, empezó en su mensaje.

“Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo. Tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, agregó en su mensaje.