Luego que Samahara Lobatón le respondiera a Rodrigo González y lo tildara de “viejo”, el popular ‘Peluchín’ no tuvo reparos en responderle en Amor y Fugo llamándola “mocosa insolente y chiquilla desubicada”.

“La Samhara, la madura ‘Rodrigo y Gigi, saben qué, ya están bien viejos ya’... Mira Samahara, para empezar, una cosa bien clarita te voy a decir mocosa insolente: Viejo es el mar y voltea buques”, comentó Rodrigo González.

Luego continuó con: “pero, acá no se trata de vejez, de tu juventud , de infancia o de tu incipiente pubertad que acabas de dejar, sino por lo que has demostrado al acabar en una comisaría... Así que Yasury Jamitel, encierra la gilett, chiquilla desubicada”.

‘Peluchín’ sobre amigo de Adolfo Aguilar: “siento que es un ex despechado, o le gustaba o pasó algo con Adolfo”

Alejandro Merino, sobrino del expresidente del Perú Manuel Merino, habló en exclusiva para Amor y Fuego, para contar sobre la amistad que tiene con el jurado de Reinas del Show Adolfo Aguilar. Además, detalló que él no conoce al popular Chocolatito.

Ante los comentarios de Alejandro Merino, Rodrigo González opinó que, esas declaraciones, les suena a un ex despechado.

“A mí me suena a ex despechado, qué quieres que diga, estamos todos pensando lo mismo. Ningún pata, ningún brother sale a decir eso (...) siento que es un ex despechado, o le gustaba Adolfo o pasó algo con Adolfo”, contó.

