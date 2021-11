Alejandro Merino, sobrino del expresidente del Perú Manuel Merino, habló en exclusiva para Amor y Fuego, para contar sobre la amistad que tiene con el jurado de Reinas del Show Adolfo Aguilar. Además, detalló que él no conoce al popular Chocolatito.

“Hablamos un montón de todo y nos ayudamos mutuamente (...) (Con Adolfo) Nunca hemos hablado del Chocolatito, como no me importa ese tema a mi, no lo tocamos”, contó Alejandro.

Luego continuó con: “la verdad no lo conozco, no sé quién es, tengo entendido que se llamaba Cesa Pino y, en el 2019, se cambió su nombre a Alejandro como yo”.

A MÍ ME SUENA A UN EX DESPECHADO

Ante los comentarios de Alejandro Merino, Rodrigo González opinó que, esas declaraciones, les suena a un ex despechado.

“A mí me suena a ex despechado, qué quieres que diga, estamos todos pensando lo mismo. Ningún pata, ningún brother sale a decir eso (...) siento que es un ex despechado, o le gustaba Adolfo o pasó algo con Adolfo”, contó.

Rodrigo también le recomendó a Adolfo tener cuidado con las personas que le rodean, pues en su larga carrera artística, el jurado de Reinas del Show jamás salió a hablar sobre sus relaciones sentimentales.

“Creo que tendría que seleccionar mejor con quién se junta, a quién le abre la puerta de su casa (...) para mi, qué feo tener un ex así”., sentenció.

