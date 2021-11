Leslie Shawreveló que compró una casa en Estados Unidos gracias a las ganancias de su Onlyfans y de sus ahorros. La cantante, cuando se refirió a su cuenta dele dijo a Tula: “¿Sino como crees?” y la conductora respondió: “Ah del Onlyfans te has comprado tu casa”, pero la rubia se corrigió de inmediato: “No, no, no, (esto fue) de mis ahorros de siempre”. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/