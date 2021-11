En la última edición de su programa, Rodrigo González se mostró muy molesto luego de escuchar las declaraciones de Fiorella Méndez, pues cree que no es posible que ella lance un comunicado y después se desentienda de él.

“Te olvidaste del principal respeto, (o sea) a ti misma”, dijo antes de leer el comunicado de Fiorella Méndez en sus redes sociales.

Luego continuó con: “Sí, pero cualquier cosa háblenlo con Pedro, él que hable, que diga todo lo que tenga que decir, no quiero entrar en más detalles”.

“Mi amor, pero ese doble discurso...hay que tener los pantalones bien puestos, seas mujer u hombre, no puede ser que primero hagas ese comunicado público y luego digas que lo hablemos con él y no solamente eso, ¿qué hizo después? Esperemos que no tengamos que cambiarte el nombre de Fiorella a Cindy, la sin dignidad”, agregó Rodrigo González.

Fiorella Méndez rompe su silencio tras terminar su relación con Pedro Loli

Fiorella Méndez compartió un extenso mensaje en sus redes sociales en el que lamentó haber sido tolerante muchos años justo después de haber terminado con su relación con Pedro Loli.

“A veces podemos aparentar que no pasa nada y que todo está muy bien, pero por dentro estamos mal, tristes, sin ganas de nada. Sí señores, las redes sociales a veces mienten”, se lee en su comunicado