“En nuestra relación hay mucho amor y confianza”, afirma Evelyn Vela sobre su matrimonio con el barbero Valery Burga, con el que cumple por estos días ocho meses de casados.

Segú relató la empresaria a Trome, Burga “va y viene” de Estos Unidos por temas laborales. Además, en diálogo con el mismo diario, señaló que probablemente ambos no festejen la Nochebuena juntos, “pero Año Nuevo sí o sí” se reunirán.

En otro momento, Vela se refirió a su emprendimiento ‘Boutique Signorina’. Al respecto, comentó que #el negocio bajó un poquito por la pandemia” pero continúa con las ventas.

“Gracias a Dios me está yendo bien. Ya tengo doce años con mi boutique (…) tengo mis clientas. Desde muy chica trabajo, mis abuelos tienen un restaurante desde hace 53 años en Ica y yo comencé a trabajar atendiendo las mesas, lavando los vasos, los cubiertos, sé lo que es trabajar y no me avergüenza”, manifestó.

Posteriormente, aseguró que su esposo “no la mantiene” y que dicha condición es para “mujeres flojas”.

“Eso de que te mantenga el esposo, no va conmigo, eso es para mujeres flojas que no saben hacer nada. Uno tiene que ser independiente y manejar su propio dinero”, destacó.

