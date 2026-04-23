Más de 3,700 movilidades escolares circulan diariamente en Lima y Callao, según datos de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Aunque la mayoría de los traslados se realiza sin incidentes, especialistas advierten que conocer cómo actuar ante un accidente de tránsito puede marcar una diferencia en la seguridad de los estudiantes.

En este contexto, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) señala que los primeros minutos tras un siniestro son fundamentales para garantizar la atención médica y evitar complicaciones.

Actuar con calma, priorizar a los menores y activar los seguros correspondientes son medidas esenciales para enfrentar este tipo de emergencias.

¿Qué hacer ante un accidente en movilidad escolar?

Los especialistas recomiendan seguir una serie de acciones básicas en caso de un accidente de tránsito:

Verificar el estado de salud de los estudiantes: Lo primero es asegurarse de que todos los menores estén bien. Mantener la calma ayuda a evitar el pánico y facilita la atención inmediata. Activar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): Este seguro cubre la atención médica de todos los ocupantes del vehículo, independientemente de quién haya tenido la responsabilidad del accidente. Señalizar la zona del accidente: Encender las luces de emergencia y colocar triángulos o conos permite evitar nuevos siniestros y proteger a los ocupantes. Permanecer en el lugar del accidente: Es importante no retirarse hasta que llegue la Policía Nacional del Perú, a fin de registrar el hecho y dejar constancia oficial. Informar a los padres y al colegio: La comunicación oportuna con las familias y la institución educativa ayuda a evitar desinformación y reduce la ansiedad en situaciones de emergencia.

Importancia de la preparación y los contactos de emergencia

El gerente legal de APESEG, Eduardo Chávez de Piérola, destacó la importancia de la preparación en este tipo de servicios.

“Una reacción rápida y ordenada puede hacer una gran diferencia. Quienes brindan este servicio deben estar preparados y tener claros estos pasos, siempre priorizando la seguridad de los estudiantes”, señaló.

Además, se recomienda que cada movilidad escolar cuente con una lista actualizada de contactos de emergencia, lo que facilita la comunicación y permite actuar con mayor rapidez ante cualquier incidente.

Prepararse ante posibles emergencias no solo reduce riesgos, sino que también brinda mayor tranquilidad a los padres que confían diariamente en este servicio.