El embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, aseguró que su país continuará brindando apoyo en temas de seguridad, al considerar que esta es una de las principales preocupaciones de la población peruana.

Durante declaraciones dadas a TV Perú, el diplomático señaló que la cooperación bilateral en seguridad seguirá siendo prioritaria.

“La cosa más importante para el peruano es la seguridad y los Estados Unidos están comprometidos con la seguridad del Perú”, indicó.

Compra de aviones F-16 refuerza cooperación bilateral

El embajador destacó además el acuerdo alcanzado entre ambos países para la adquisición de aviones F-16 Block 70, que serán fabricados por la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Según Navarro, la firma del contrato refleja la voluntad del Perú de fortalecer su relación comercial con Estados Unidos y consolidarse como socio estratégico.

“Con la firma del contrato se enseña que el Perú quiere hacer negocio y quiere ser el socio comercial de los Estados Unidos”, afirmó.

El diplomático resaltó que Lockheed Martin es una de las compañías más importantes del sector aeronáutico y de defensa en su país.

Interés en atraer inversión estadounidense

Navarro indicó que su país busca asegurar que el Perú mantenga condiciones favorables para el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En ese sentido, sostuvo que acuerdos como la compra de aeronaves militares pueden contribuir a fortalecer la confianza entre ambos países y fomentar la llegada de capitales.

“Queremos asegurarnos que con el trato que se cerró hay seriedad, podemos atraer capital y atraer empresas norteamericanas que inviertan en el Perú”, señaló.

El pronunciamiento se da en un contexto de cooperación bilateral orientada a reforzar la seguridad y promover el crecimiento económico mediante alianzas comerciales.