El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, criticó al actual gabinete al señalar que no se estarían respetando los compromisos asumidos, ante la ausencia de entrega del presupuesto destinado a la compra de cámaras de videovigilancia para la municipalidad.

Asimismo, el burgomaestre también se refirió a la adquisición de los aviones F-16.

“Yo diría que los compromisos hay que respetarlos. Y ese es el ejemplo claro, efectivamente, de los aviones y por esta crisis ministerial que estamos viendo. Y probablemente siga esa crisis ministerial porque es un gabinete que lamentablemente no está cumpliendo con los acuerdos”, señaló.

“¿Por quién? ¿Encargados por quién? No lo sé. Yo no voy a entrar en especulaciones. Lo que sí tengo que decir es que hay que cumplir con los acuerdos y hay que cumplir con los compromisos”, resaltó.

Además, el burgomaestre respaldó la posibilidad de llevar a cabo elecciones complementarias en Lima Metropolitana, una propuesta impulsada por Rafael López Aliaga.

Sobre ello, precisó que la realización de dichos comicios es competencia del Jurado Nacional de Elecciones, entidad a la que atribuyó un “enorme encargo” que debe ser ejecutado “con solvencia”.

“Las elecciones complementarias se caen de maduras. Se tienen que dar”, afirmó Reggiardo, quien además exhortó al presidente Balcázar a no intervenir en dicho proceso.

“El único autorizado es el ente rector electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, para que intervenga en este tema. No puede inmiscuirse ninguna autoridad y menos el presidente de la República”, manifestó.

Reggiardo informó además que la Municipalidad Metropolitana de Lima prevé la compra de cerca de 500 cámaras de videovigilancia, que serán colocadas en unidades de transporte público que operan en el distrito de San Martín de Porres, con una inversión aproximada de cuatro millones de soles.