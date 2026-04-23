Rafael López Aliaga reiteró su pedido de convocar a elecciones complementarias antes del 3 de mayo luego de las denuncias de presuntas irregularidades registradas en los comicios del 12 de abril.

En su canal de YouTube, López Aliaga atribuyó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, la responsabilidad por la falta de material electoral que impidió votar en 13 locales de Lima Metropolitana, lo que llevó a prolongar la jornada hasta el lunes 13.

A juicio del exalcalde de Lima, este escenario dejó a varios ciudadanos sin la posibilidad de votar en la última jornada, por lo que instó al titular del Jurado Nacional de Elecciones a pronunciarse sobre la convocatoria de elecciones complementarias.

“El Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que supervisar que todo el material esté a las 7 de la mañana disponible en todas las mesas de votación de todo el Perú y no lo ha hecho. Usted ha debido intervenir y no lo ha hecho”, cuestionó el candidato.

“Señor Burneo, usted tiene que dar una solución. Está siendo cómplice y no da una solución”, añadió.

López Aliaga también se refirió a la sesión de este miércoles del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que se extendió por más de diez horas y en la que se abordaron, entre otros temas, aspectos operativos como la entrega de actas pendientes.

“Están hablando, hablando, pero el país no aguanta mucho más…”, sostuvo.

Asimismo, en dicha sesión estuvo presente el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas.

La sesión se reanudará este jueves, y en ese contexto el candidato de Renovación Popular insistió en que se discuta la posible nulidad del proceso electoral.