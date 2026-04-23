La congresista Patricia Juárez afirmó que la bancada de Fuerza Popular no respaldará una eventual moción de censura contra el presidente José María Balcázar, al considerar que dicha medida afectaría la estabilidad del país en la etapa final del actual mandato.

En declaraciones a RPP, la legisladora calificó la iniciativa como un error político en el actual contexto.

“Nosotros no nos vamos a sumar a esa moción como tampoco lo hicimos en el caso de la moción de censura que se presentó contra (José) Jerí”, afirmó la parlamentaria.

Considera un “desatino” impulsar una censura

Juárez argumentó que restan 97 días para el cambio de mando presidencial del 28 de julio, por lo que un intento de censura en este periodo podría profundizar la incertidumbre política.

“Creo que es un desatino, nuestro país no merece estar en estas situaciones de incertidumbre”, sostuvo.

La legisladora indicó que el actual escenario político está marcado por renuncias ministeriales y el proceso de conteo de votos de las recientes elecciones generales, lo que —según señaló— exige prudencia en la toma de decisiones.

La moción de censura viene siendo promovida por el congresista Ilich López, en medio de cuestionamientos al Ejecutivo por decisiones relacionadas con la compra de aviones de combate F-16.

Cuestiona crisis política, pero descarta respaldo a la censura

Aunque rechazó la posibilidad de censura, Juárez reconoció que el contexto político actual ha generado cuestionamientos a la figura presidencial.

“La situación de la institución de la presidencia creo que ha venido a menos, creo que ya estamos en un punto de quiebre”, manifestó.

Asimismo, indicó que el proceso de adquisición de aeronaves militares, valorizado en aproximadamente 3,500 millones de dólares, ha generado fricciones políticas y cuestionamientos sobre la conducción del Ejecutivo.

No obstante, señaló que la estabilidad institucional y el respeto a los periodos constitucionales deben prevalecer para evitar crisis mayores.

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Propone fiscalización en lugar de censura

Como alternativa, la congresista planteó que el Parlamento ejerza su función de control político convocando a autoridades del Ejecutivo para que expliquen el proceso de adquisición de aeronaves.

Sugirió citar al nuevo ministro de Defensa o al presidente del Consejo de Ministros para que informen sobre el manejo de recursos y acuerdos relacionados con la compra de aviones para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Además, Juárez se refirió al escenario electoral y señaló que su agrupación respetará las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incluso frente a propuestas de elecciones complementarias.