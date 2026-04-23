Bernie Navarro indicó que ya se firmó el contrato con Lockheed Martin y confirmó que el Estado peruano realizó la transferencia correspondiente al primer pago.Foto: Julio Reaño/@photo.gec.
Bernie Navarro indicó que ya se firmó el contrato con Lockheed Martin y confirmó que el Estado peruano realizó la transferencia correspondiente al primer pago.Foto: Julio Reaño/@photo.gec.

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, informó que las primeras aviones F-16 destinadas al país serían entregadas entre 2029 y 2030. Añadió que el proceso de implementación comenzará antes con trabajos previos y preparación operativa.

El diplomático aseguró para Canal N que el acuerdo con Lockheed Martin ya fue suscrito el 20 de abril de 2026 y que el desembolso inicial fue realizado por el Gobierno peruano. “Ya le puedo asegurar que el contrato está firmado y el dinero se ha transferido”, manifestó.

Sobre la etapa previa a la llegada de los aviones, explicó que se iniciará de inmediato la capacitación de pilotos, el entrenamiento de personal técnico y la adecuación de pistas e infraestructura necesaria para operar la nueva flota.

Navarro sostuvo además que el contrato contempla compensaciones industriales para impulsar la industria aeroespacial local.

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