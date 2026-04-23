El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, informó que las primeras aviones F-16 destinadas al país serían entregadas entre 2029 y 2030. Añadió que el proceso de implementación comenzará antes con trabajos previos y preparación operativa.

El diplomático aseguró para Canal N que el acuerdo con Lockheed Martin ya fue suscrito el 20 de abril de 2026 y que el desembolso inicial fue realizado por el Gobierno peruano. “Ya le puedo asegurar que el contrato está firmado y el dinero se ha transferido”, manifestó.

Sobre la etapa previa a la llegada de los aviones, explicó que se iniciará de inmediato la capacitación de pilotos, el entrenamiento de personal técnico y la adecuación de pistas e infraestructura necesaria para operar la nueva flota.

Navarro sostuvo además que el contrato contempla compensaciones industriales para impulsar la industria aeroespacial local.

Bernie Navarro, embajador de EE.UU. en el Perú, sobre la compra de aviones F-16: Los primeros aviones llegarían en el 2030. Los peruanos tendrán control pleno de la flota



Mantente informado en la web ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/iJ2qIPT9Us — Canal N (@canalN_) April 22, 2026

Te puede interesar: