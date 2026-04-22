El presidente de la República, José María Balcázar, negó haber mentido al país respecto a la situación de la compra de aviones caza F-16 y aseguró que su posición ha sido recomendar que el próximo gobierno evalúe dicha adquisición.

En su mensaje a la Nación, el jefe de Estado rechazó las acusaciones sobre una supuesta falta a la verdad en relación con la situación jurídica del contrato.

“Se ha deslizado de que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato, lo que no es verdad”, afirmó el mandatario.

Que la compra sea evaluada por el próximo gobierno

El presidente explicó que su postura ha sido postergar el pago de los aviones para que la nueva administración que resulte de las elecciones tome una decisión definitiva.

“Hemos dicho siempre que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados por el próximo gobierno que salga de las elecciones normales que están en curso”, indicó.

Asimismo, sostuvo que su intención ha sido priorizar el uso responsable de los recursos del Estado en función de las necesidades del país.

“No hemos tenido otra intención, sino hacer que los dineros del Estado se utilicen razonablemente en concordancia con las grandes necesidades”, señaló.

Niega intención de confrontación con Estados Unidos

El mandatario también descartó que la postergación de la compra represente un conflicto con Estados Unidos, país con el que el Perú mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.

“En ningún momento ha habido una intencionalidad de confrontación con Estados Unidos, con quien tenemos desde muchos años una relación comercial y diplomática”, expresó.

En esa línea, sostuvo que una adquisición de esta magnitud no debería generar tensiones internacionales.

“Una compra de esta naturaleza no va a ser motivo de una confrontación de ninguna manera”, agregó.

Plantea priorizar gasto social frente a compromisos financieros

El presidente explicó que la recomendación de postergar la compra responde a la necesidad de contar con recursos para atender demandas urgentes en sectores sociales.

“Debemos actuar con prudencia y hacer las compras razonablemente para que tengamos la caja suficiente para poder atender tantas necesidades en agua potable, en salud y en educación”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la calma y a mantener la confianza en las decisiones del Ejecutivo.

“Compatriotas, guardar la prudencia y la paciencia que vamos a llegar a buen puerto y tengan la confianza de que yo voy a seguir trabajando al servicio de los más necesitados de nuestro país”, concluyó.