El exministro de Defensa Carlos Díaz afirmó que el presidente José María Balcázar firmó previamente un decreto supremo que autorizaba la adquisición de aviones caza F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, bajo la modalidad de secreto militar.

Las declaraciones fueron brindadas en la emisora RPP, en medio de la controversia generada tras el anuncio presidencial de paralizar la compra de estas aeronaves.

El mandatario había señalado públicamente que la decisión se suspendía para otorgar un “espacio de tiempo” adicional a la evaluación del proceso.

Asegura que el decreto supremo fue firmado por el presidente

Durante la entrevista, el exministro explicó que la adquisición de los aviones no fue una decisión improvisada, sino parte de un proceso institucional previamente aprobado.

Según indicó, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional aprobó en febrero la compra directa de las aeronaves al considerarla estratégica para la seguridad nacional.

“El decreto supremo número 01 fue presentado y fue aprobado por el señor presidente de la República en su ejercicio”, afirmó Díaz.

El exfuncionario detalló que, tras la decisión del Consejo, el Comandante General de la Fuerza Aérea emitió el informe correspondiente, el cual fue elevado a la Presidencia para la emisión del decreto supremo que viabilizaba la operación.

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Compra fue considerada estratégica para la defensa nacional

Carlos Díaz sostuvo que el acuerdo adoptado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional definió la adquisición como necesaria para la defensa del país.

“Si el Consejo define algo directo, como desarrollar un concepto de compra por secreto militar, inmediatamente el Comandante General de la Fuerza Aérea emite su informe (…) y la presenta a la Presidencia de la República para la emisión de un decreto supremo”, explicó.

Asimismo, indicó que la empresa seleccionada para la compra fue la compañía estadounidense Lockheed Martin, encargada de la fabricación de las aeronaves F-16.

Contexto político por la paralización del proceso

Las declaraciones del exministro se producen en un contexto de crisis política tras la renuncia del excanciller Hugo de Zela Martínez, quien también cuestionó la decisión de suspender la compra de los aviones.

La controversia gira en torno a si los contratos vinculados a la adquisición ya se encontraban firmados y si la paralización del proceso afecta compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando el contenido del decreto supremo mencionado ni aclarando el estado actual del proceso de adquisición de aeronaves.