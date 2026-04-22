El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, presentó su renuncia irrevocable al cargo mediante una carta dirigida al presidente de la República, José María Balcázar, con fecha 22 de abril de 2026.

En el documento, el canciller señaló que su decisión responde a un desacuerdo con un cambio de postura política adoptado por el Ejecutivo en un tema que calificó como de carácter estratégico.

“Lo hago por mi completo desacuerdo con el repentino cambio de decisión política adoptado por usted en un tema de carácter estratégico, relativo a la seguridad nacional, que considero puede afectar gravemente los intereses nacionales”, señala la carta.

Renuncia por desacuerdo en tema estratégico

En el mismo documento, el ahora exministro reafirmó su compromiso con los intereses del país y sostuvo que su decisión responde a principios vinculados a la defensa nacional.

“Al presentar esta renuncia, reafirmo mi permanente e inalterable compromiso con los altos intereses del Perú, a los que he servido y defendido durante toda mi vida profesional de casi 50 años”, se lee en el texto firmado por el diplomático.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el reemplazo en el cargo ni sobre los detalles del desacuerdo mencionado en la misiva.

Trayectoria diplomática del exministro

Hugo de Zela cuenta con una extensa trayectoria en el servicio diplomático peruano, con décadas de experiencia en asuntos internacionales y política exterior.

Su salida del cargo se produce en un contexto político marcado por decisiones estratégicas relacionadas con temas de seguridad nacional, cuya naturaleza aún no ha sido detallada públicamente.

Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo anuncie quién asumirá la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de manera encargada o definitiva.