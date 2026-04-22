En medio de los crecientes cuestionamientos por irregularidades detectadas durante las elecciones presidenciales del domingo 12 de abril y las críticas a su gestión, Piero Corvetto renunció a su jefatura en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Su salida abre un nuevo capítulo de incertidumbre para el Perú que todavía no sabe si Rafael López Aliaga o Roberto Sánchez competirán por la Presidencia en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

La asunción y caída de Piero Corvetto. (Infografía: Diario Correo)

DESPEDIDA

En una extensa carta enviada a María Teresa Cabrera, presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Corvetto comunicó su decisión de renunciar a su cargo luego de los problemas técnicos operativos en el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana durante la jornada electoral.

“Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, afirmó.

En el escrito aseguró haber cumplido su función con integridad y gestionado un fuerte proceso de reformas. Sin embargo, los problemas del 12 de abril “constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”.

“Pueden buscarse respuestas en la competencia interna de la organización, que sin dudas las hay, y sobre las que me correspondan responderé; quedan muchas interrogantes que habrá que dilucidar vía una investigación parcial y exhaustiva que no tienen explicación en la cadena logística de la organización, tantas veces aplicada”, apuntó.

En ese sentido, dijo que como servidor público, no basta con actuar de acuerdo con la ley, sino contribuir a la estabilidad democrática y al mejor futuro del país.

“En esta coyuntura no me encuentro en situación de ofrecerle ello a mi patria”, aseveró.

También mencionó que espera que su renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones.

“Estoy seguro de que quien me suceda va a contribuir a construir un contexto político adecuado para la celebración de la segunda vuelta presidencial”, indicó.

Finalmente, pidió que su renuncia sea aceptada en el más breve plazo, porque la ciudadanía y los actores políticos necesitan certidumbre.

“Además de manifestarle mi total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan, a fin de contribuir plenamente al esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

Piero Corvetto anunció su renuncia a través de redes sociales. (Foto: Captura X)

PRONTITUD

Corvetto envió su carta de renuncia a la JNJ a las 12:09 a.m., esto a pesar de que según el artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE, su cargo es de carácter irrenunciable durante el proceso electoral.

Por ese motivo, la presidencia de la JNJ convocó de manera inmediata a un pleno extraordinario para evaluar el caso y adoptar decisiones.

Tras deliberar sobre el caso, la JNJ decidió en menos de dos horas aceptar -por unanimidad- la renuncia de Corvetto.

En un comunicado, el organismo informó que continuará la investigación preliminar que se inició contra el exfuncionarios por los hechos ocurridos durante la jornada electoral del 12 de abril.

“La JNJ reafirma que su actuación se desarrollará con estricto respeto al debido proceso y de acuerdo con el mandato constitucional, en aras de garantizar la transparencia, la legalidad y la defensa del sistema democrático”, indicó la institución.

La decisión será comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la ONPE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

La JNJ anunció que aceptó la renuncia de Corvetto de manera unánime. (Foto: Cuenta X de la JNJ)

CAMBIO

Tras la dimisión de Corvetto, lo reemplazará de manera interina Bernardo Juan Pachas Serrano, gerente general del organismo electoral.

Pachas es abogado con una maestría en derecho constitucional, tiene un postgrado en administración de empresas, así como amplia experiencia en el sector privado y público.

Esta es la segunda vez que Pachas asume un importante cargo de manera interina.

El 5 de febrero de 2019 asumió como jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) temporalmente en reemplazo de Jorge Luis Yrrivarren Lazo, debido a que este cumplió su mandato.

El funcionario se mantuvo en dicho puesto hasta que Carmen Velarde Koechlin fue nombrada en el cargo en agosto de 2020.

Cabe precisar que la JNJ deberá convocar a un concurso público para nombrar a un nuevo jefe de la ONPE en un plazo de 45 días hábiles.

Se denunciaron una serie de irregularidades durante la jornada electoral del 12 de abril. Composición: Diario Correo.

POSTURA

La candidata presidencial Keiko Fujimori consideró que existe un responsable por las irregularidades cometidas durante la jornada electoral.

En declaraciones a la prensa, la líder e Fuerza Popular fue consultada sobre la dimisión de Corvetto.

“Creo que esta medida que se ha tomado va a ser saludable para el proceso electoral, para todo lo que se viene”, afirmó.

Sin embargo, consideró que los peruanos merecen saber toda la verdad y por qué ocurrieron grandes deficiencias, entre ellas, que varias mesas abrieron tarde.

“Sobre todo de cara a corregir esto y que nunca más suceda. Los peruanos tenemos derecho de ir a votar, que estos procesos se realicen con transparencia y que la voluntad se respete”, sostuvo.

Más temprano, el presidente José María Balcázar prefirió marcar distancia sobre una posible salida de Corvetto.

“No, porque eso sería inmiscuirme. Yo soy un hombre que no prejuzga. Imagínese que yo interviniera, sería una parcialización”, explicó.

En ese sentido, el mandatario recordó en RPP que la JNJ es la entidad que tiene la potestad legal para investigar y sancionar a funcionarios, como al entonces jefe de la ONPE.

Keiko calificó como "saludable" la salida de Corvetto. Foto: Fuerza Popular

FISCALÍA

En los últimos días se informó sobre una posible detención para Piero Corvetto, renunciante jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Al respecto, Tomás Gálvez Villegas, fiscal de la Nación, precisó que existe una solicitud de parte de la Policía para una orden de detención. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía es la instancia encargada de hacer la solicitud y el Poder Judicial (PJ) tiene la potestad de aprobarlo o no.

“Pero sí, efectivamente, en este momento tengo entendido que hay una solicitud en ese sentido de parte de la policía. El fiscal debe de estar evaluando en el curso del día y lo estará solicitando al juzgado”, indicó en Exitosa.

Además, precisó que la Fiscalía de la Nación dispuso que la Fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal Raúl Martínez Huamán, se dedique, entre varios temas, a los hechos ocurridos durante la jornada electoral.

Por otro lado, el fiscal supremo titular Juan Carlos Villena ordenó que se remitan todas las copias de la carpeta fiscal sobre irregularidades durante el proceso electoral a la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Lima Centro.

El fiscal supremo Juan Carlos Villena enviará todos los actuados respecto a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, a la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro, para que ellos designen a la fiscalía competente para investigar al funcionario. pic.twitter.com/pi6pLg4GGd — Sofía López (@SofiaLopezLl) April 21, 2026

De acuerdo con un documento al que accedió Correo, esto se realizó con la finalidad de que se designe a la fiscalía provincial competente que podría investigar eventualmente a Corvetto.

La respuesta de Villena obedece a un pedido que presentó el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), quien solicitó que el entonces máximo representante de la ONPE, afronte una investigación por las irregularidades detectadas durante el 12 de abril.

Ayer por la tarde, Juan Charles Alvarado, fundador y representante de Galaga, empresa logística señalada por no entregar el material electoral a tiempo, acudió ayer a la Fiscalía para dar su declaración.

El empresario ingresó a la sede y se retiró sin ofrecer declaraciones a la prensa.

Corvetto también asistió ayer a la Fiscalía Anticorrupción, acompañado de seguridad del Estado, para hacer entrega de su pasaporte, tal como lo había adelantado en un documento que envió a la Fiscalía.

“Ya presenté mi renuncia”, fue la única respuesta que le dio a la prensa al ser consultado por su dimisión.