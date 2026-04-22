El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, presentó su renuncia este miércoles en medio de la controversia generada por la postergación de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos.

En una carta enviada al presidente José María Balcázar, el ahora exministro le expresó su “discrepancia sustantiva” respecto a la postergación de la compra de las aeronaves de caza, al considerar que esta decisión podría afectar los intereses del país y acarrear consecuencias de considerable impacto.

El proyecto consideraba la adquisición de aviones F-16 a una empresa estadounidense, dentro de un proceso que se venía evaluando técnica y administrativamente desde hace varios años.

La renuncia se da en un escenario de tensión al interior del Ejecutivo, tras la decisión del Gobierno de no concretar la firma del contrato.

Dicha medida ha generado cuestionamientos desde diversos sectores políticos y militares, que advierten que podría afectar la modernización de las Fuerzas Armadas y las relaciones estratégicas con Estados Unidos.

Díaz Dañino señaló que su decisión se sustenta en un análisis técnico del proceso de contratación y en las posibles implicancias que tendría para la seguridad nacional. En ese contexto, su renuncia refleja diferencias dentro del gabinete sobre la gestión de las políticas de defensa.

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El ministro de Defensa, Carlos Díaz, presentó su renuncia al cargo: Mantengo una discrepancia sustantiva respecto del proceso de contratación destinado a la adquisición de aeronaves caza



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