El Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular informó este martes 21 de abril, que sus equipos técnicos sostuvieron una reunión con representantes de Fuerza Popular en su local central, con el objetivo de evaluar presuntas irregularidades en el proceso electoral a cargo de la ONPE.

Mediante un comunicado, el partido celeste precisó que el encuentro se realizó en su local central y contó con la participación de la secretaria general y el personero legal de RP, además del jefe de personeros de Fuerza Popular.

Según la agrupación liderada por Rafael López Aliaga, en la reunión “se acordó promover la firma de un acta conjunta con las demás fuerzas políticas, a fin de que se sumen al pedido de reclamo ante un presunto sabotaje en el proceso electoral 2026”.

Sin embargo, el pronunciamiento indica que, hasta el momento, “no se han llegado a acuerdos para la firma de dicha acta”.

Como es de conocimiento público, Rafael López Aliaga se mantiene en el tercer lugar con más del 94% de actas procesadas por la ONPE, a menos de un punto porcentual de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en la contienda por el pase a la segunda vuelta presidencial.

López Aliaga ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso electoral y ha sostenido la existencia de un supuesto fraude en su contra, tras las demoras registradas en la instalación de mesas de votación el último 12 de abril, atribuídas a problemas logísticos de la ONPE.

Tras no alcanzar un acuerdo con el fujimorismo para la firma de un acta que permita encaminar un reclamo conjunto de diversas fuerzas políticas ante el organismo electoral, Renovación Popular concluyó su comunicado invocando a otras organizaciones a sumarse a la iniciativa.

“Mientras tanto, hacemos un llamado a las fuerzas políticas que verdaderamente defendemos la democracia, para actuar como un frente unido en estos momentos de incertidumbre ante un conteo de votos que no reflejaría la voluntad popular”, finaliza el texto.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/90swr5qnQy — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) April 22, 2026