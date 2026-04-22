Usuarios en redes sociales alertaron ayer que en la plataforma de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hay actas con contenido ajeno al oficial.

En detalle

Los documentos, correspondientes a mesas de sufragio en New Jersey (Estados Unidos), generaron confusión, ya que en los espacios destinados a los nombres y símbolos de las 37 organizaciones políticas que participaron en la primera vuelta aparecían otros que no eran los correctos.

Algunos de ellos eran: “El porvenir de los peruanos”, “Jóvenes del mañana”, “Tú no estás solo”, “No olvides nunca respirar”, “El tiempo es rápido para los temerosos”, “Siembra paz y cosecha amor”, “Los peruanos sí podemos”, entre otros.

Además, las actas presentaban firmas de supuestos miembros de mesa y una estructura similar a la de un documento regular.

Aclaración

Horas después, luego de múltiples reclamos en la red social X, la ONPE respondió a una usuaria y explicó lo ocurrido.

“Al hacer una revisión interna, podemos confirmar que el conteo de votos se hizo con el acta correcta enviada por el consulado tras el escrutinio de votos”, manifestó.

Asimismo, el ente electoral precisó que la imagen digitalizada correspondía a material de prueba entregado al consulado para su uso previo al proceso electoral.

“Esta imagen se publicó por error, sin afectar al conteo de votos”, aseguró la ONPE. Agregó que posteriormente se haría la corrección en la página web.

Minutos después, el portal permitió visualizar el documento correcto. En reemplazo del archivo cuestionado, la plataforma mostró un acta correspondiente al proceso electoral del 12 de abril, con las organizaciones políticas oficiales.