El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, acudió a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) este miércoles, por una solicitud que él mismo realizó a la Cancillería, según informó Canal N.

Navarro está directamente vinculado a la controversia generada por la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos. Como se sabe, el viernes se conoció a decisión del presidente de la República, José María Balcázar, de no concretar la adquisición de estas aeronaves.

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El embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, llegó a la sede de PCM



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Mediante su cuenta de X, Navarro escribió lo siguiente el pasado viernes 17 de abril: “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

En breves declaraciones a la prensa, Bernie Navarro indicó que el motivo de su presencia a la sede de la PCM era porque tenía una reunión pendiente con el premier Luis Arroyo.