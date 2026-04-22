El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, acudió a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) este miércoles, por una solicitud que él mismo realizó a la Cancillería, según informó Canal N.
Navarro está directamente vinculado a la controversia generada por la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos. Como se sabe, el viernes se conoció a decisión del presidente de la República, José María Balcázar, de no concretar la adquisición de estas aeronaves.
Mediante su cuenta de X, Navarro escribió lo siguiente el pasado viernes 17 de abril: “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.
En breves declaraciones a la prensa, Bernie Navarro indicó que el motivo de su presencia a la sede de la PCM era porque tenía una reunión pendiente con el premier Luis Arroyo.