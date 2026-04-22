El excanciller Hugo de Zela Martínez confirmó su renuncia irrevocable al cargo y reiteró sus cuestionamientos al presidente José María Balcázar, a quien acusó de haber mentido sobre la firma de los contratos para la compra de aviones F-16.

En declaraciones ofrecidas a RPP, el diplomático sostuvo que el jefe de Estado no quiso dialogar con él antes de adoptar la decisión política de postergar la adquisición de aeronaves militares.

“No ha querido hablar conmigo; la única oportunidad que tuve de hablar con él fue antes de que se firmara el contrato (…) tratamos de persuadirlo de que iba a ser un daño muy grande no firmar el contrato”, manifestó.

Asegura que contratos sí fueron firmados

De Zela afirmó que los contratos para la compra de los aviones F-16 sí fueron firmados y cuestionó declaraciones posteriores del mandatario en medios de comunicación.

“Este contrato se firmó el lunes, y después de eso ha estado en varios medios (…) diciendo que los contratos no se han firmado; eso es una mentira flagrante”, declaró.

El excanciller añadió que la decisión de no ejecutar el pago inicial habría sido tomada pese a compromisos previamente establecidos.

Según indicó, los contratos firmados establecían que el primer desembolso debía realizarse hoy, miércoles, aunque hasta el momento en que dejó el cargo, el pago no había sido autorizado.

“Estábamos obligados a desembolsar el día de hoy y (…) el ministro de Economía no había autorizado el pago por disposición del presidente”, señaló.

Reuniones previas y coordinación con autoridades

El exministro también detalló que antes de la firma del contrato sostuvo una reunión con autoridades del Ejecutivo para intentar persuadir al presidente sobre las implicancias de la decisión.

Según relató, en dicho encuentro participaron el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Defensa, quienes coincidieron en la necesidad de concretar el acuerdo.

Asimismo, indicó que mantuvo comunicaciones con el embajador de Estados Unidos para coordinar directamente el desarrollo del proceso.

“He tenido varias conversaciones con el embajador norteamericano (…) hemos acordado tratar este tema directamente y hemos estado conversando fluidamente”, precisó.

El excanciller añadió que el representante diplomático estadounidense habría expresado confusión ante las declaraciones públicas sobre la supuesta inexistencia de contratos.

Renuncia en medio de tensión política

La renuncia de Hugo de Zela se produce en un contexto marcado por decisiones estratégicas vinculadas a la modernización de la defensa nacional y la política exterior.

Durante la entrevista, el exfuncionario también descartó tener conocimiento sobre una eventual renuncia de Luis Arroyo a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando las razones de la postergación de la compra ni ha anunciado quién asumirá el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.