El Ministerio Público formalizó el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por presuntas irregularidades registradas durante la jornada de votación del pasado 12 de abril, según informó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

El titular del Ministerio Público precisó que el requerimiento fue presentado anoche, por lo que se espera que el juez de turno programe la audiencia para evaluar el pedido fiscal contra Corvetto y otros funcionarios del organismo electoral.

Gálvez informó, además, que Corvetto entregó a la Fiscalía Anticorrupción tanto su pasaporte italiano como el peruano.

“Anoche, a las 11 de la noche ya se solicitó requerimiento ante el juez de turno para que se pronuncio sobre la detención preliminar del señor Corvetto y otros funcionarios de la ONPE. Eso queda a la decisión del juez que debe resolver a la brevedad posible. Asimismo, en cuanto al pasaporte italianos que se ha referido también en un canal de televisión debo precisar que tanto el pasaporte peruano así como el italiano, el señor Corvetto a entregado a la Fiscalía”, declaró Gálvez a RPP.

Piero Corvetto renuncia al cargo de jefe de la ONPE en plena crisis electoral

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia al cargo, según una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega, con fecha 21 de abril de 2026.

En el documento, Corvetto comunica su decisión de dejar la responsabilidad que ejercía desde el 31 de agosto del 2020. Además, menciona los problemas técnicos y operativos ocurridos durante el despliegue del material electoral en sectores de Lima Metropolitana durante la jornada del 12 de abril.

También indicó que su salida busca permitir que se organice y ejecute la segunda vuelta presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana hacia la ONPE.

Finalmente, señaló que existen interrogantes que deberán esclarecerse mediante una investigación imparcial y exhaustiva sobre la cadena logística de la institución.