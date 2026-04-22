El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, aseguró que la segunda vuelta presidencial se realizará conforme al calendario oficial aprobado, pese a las críticas surgidas tras las fallas registradas durante las elecciones del 12 de abril.

“Tenemos un cronograma aprobado que nos conduce a la segunda elección presidencial. Estamos enfocados en cumplir ese calendario”, afirmó el funcionario al pronunciarse sobre pedidos de realizar elecciones complementarias en Lima.

Reconoce fallas logísticas en el proceso electoral

Pachas reconoció que durante la jornada electoral se registraron problemas logísticos, los cuales actualmente son materia de investigación tanto en el ámbito administrativo como penal.

“Lamentablemente hemos tenido fallas en la parte logística que están siendo investigadas y que tenemos la obligación de corregir de cara a la segunda elección presidencial”, sostuvo.

El funcionario descartó que las dificultades registradas se deban a falta de presupuesto, señalando que la institución contó con los recursos necesarios para el desarrollo del proceso electoral.

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Evaluarán cambios en áreas internas

Sobre posibles responsabilidades internas, el jefe interino evitó adelantar decisiones específicas, aunque confirmó que se evaluarán cambios en distintas áreas, gerencias y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

“Sería imprudente señalar ahora quiénes dejarán sus cargos. En los próximos días se comunicarán oficialmente las decisiones”, indicó.

Asimismo, informó que la ONPE trabaja de manera coordinada con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la entrega de actas observadas y acelerar el cómputo de resultados.

Según estimó, los resultados presidenciales procesados podrían completarse en los próximos días, aunque aclaró que el resultado final dependerá de la resolución de observaciones e impugnaciones.

Mensaje de continuidad tras salida de Corvetto

El jefe interino también envió un mensaje de continuidad institucional tras la salida del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, remarcando que la prioridad es garantizar la organización del próximo proceso electoral.

Indicó que el objetivo principal es mejorar la eficiencia del sistema electoral y evitar que se repitan las deficiencias detectadas.