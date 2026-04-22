El tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, Ilich López, advirtió que no debe sorprender que se plantee una censura contra el presidente José María Balcázar, en medio de la crisis política generada por la postergación de la compra de aviones de combate F-16.

El legislador se pronunció a través de sus redes sociales, donde cuestionó la conducción del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.

“¡Que no resulte extraño que alguien plantee la censura de Balcázar por afectar a la seguridad nacional!”, escribió López en su cuenta en X.

Asimismo, indicó que la crisis actual se origina por discrepancias en decisiones estratégicas vinculadas a la defensa nacional.

“La crisis se origina por discrepancias en materia de seguridad nacional, un asunto que —como hemos señalado reiteradamente— debe ser prioridad absoluta del Estado”, señaló.

La seguridad nacional no se negocia!!! Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial. He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el… — Ilich López (@ilichlopez2025) April 22, 2026

Montoya no descarta eventual vacancia presidencial

Por su parte, el congresista Jorge Montoya, integrante de la bancada Honor y Democracia, cuestionó directamente al presidente Balcázar tras la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.

Según indicó, el mandatario habría incumplido decisiones previamente adoptadas por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

“Se ha reunido el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ya hace tiempo; tomaron esa decisión, el presidente tiene que cumplirla simplemente (...) está incumpliendo sus funciones”, sostuvo.

Montoya afirmó que, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el mandatario debía respetar los acuerdos adoptados en materia de defensa.

“Esto lo vamos a analizar; de repente es necesario vacarlo”, agregó.

Congreso evaluará posibles acciones políticas

El parlamentario indicó que la actual crisis debe ser analizada por el Congreso, aunque aclaró que aún no existe una posición consensuada dentro de su bancada.

“En este momento, cualquier solución puede darse para salir de esta estolladera en que estamos (...) cuando nos reunamos, ahí podremos hablar; no puedo adelantar opinión”, manifestó.

Los pronunciamientos se producen tras la renuncia de los titulares de los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, luego de que el Ejecutivo anunciara la postergación de la compra de aviones F-16 destinados a la Fuerza Aérea del Perú.

El debate político se centra en determinar si la decisión presidencial afecta acuerdos previamente adoptados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y si ello podría derivar en acciones parlamentarias como censura o vacancia.