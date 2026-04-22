El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, estimó que este viernes se culminará el procesamiento de las actas correspondientes a las elecciones presidenciales.

El funcionario explicó que el avance del conteo electoral se encuentra en su fase final y que, tras concluir el procesamiento, se iniciará la siguiente etapa del procedimiento electoral.

“Tenemos una fecha probable para cerrar este viernes los resultados presidenciales con las actas procesadas”, indicó.

JNE evaluará impugnaciones tras cierre del procesamiento

Pachas detalló que, una vez finalizado el procesamiento de actas por parte de la ONPE, el proceso continuará en manos de los Jurados Especiales Electorales (JEE) y posteriormente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en caso se presenten impugnaciones o apelaciones.

“Luego viene el trabajo de los Jurados Especiales Electorales, y, si hubiera impugnaciones o apelaciones, el Jurado Nacional de Elecciones”, explicó.

El funcionario precisó que este procedimiento forma parte del cronograma electoral y que el cierre del procesamiento no implica necesariamente el resultado final, ya que aún pueden resolverse observaciones en curso.

Lea también: Fiscalía solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto

Evaluarán cambios en áreas internas

Sobre posibles responsabilidades internas, el jefe interino evitó adelantar decisiones específicas, aunque confirmó que se evaluarán cambios en distintas áreas, gerencias y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

“Sería imprudente señalar ahora quiénes dejarán sus cargos. En los próximos días se comunicarán oficialmente las decisiones”, indicó.

Asimismo, informó que la ONPE trabaja de manera coordinada con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la entrega de actas observadas y acelerar el cómputo de resultados.

Según estimó, los resultados presidenciales procesados podrían completarse en los próximos días, aunque aclaró que el resultado final dependerá de la resolución de observaciones e impugnaciones.