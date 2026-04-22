El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, alertó que la decisión del Ejecutivo de suspender la adquisición de aviones F-16 podría generar importantes consecuencias legales, económicas y geopolíticas para el país.

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento señaló que los contratos para la adquisición de estas aeronaves ya habían sido firmados días antes, tras un proceso que —según señaló— se extendió durante varios años.

“Este es un proceso que tiene años. No ha ocurrido de un día para otro y es indispensable para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas”, aseguró.

Rospigliosi cuestionó que, pese a la suscripción de los contratos, el Gobierno haya optado por no cumplir con los pagos establecidos, situación que calificó como “inadmisible”.

“Se han firmado los contratos y ahora se ha decidido no pagar y no honrar el compromiso. Eso le va a costar mucho al Perú”, sostuvo.

El legislador advirtió que, de no concretarse los desembolsos en los plazos establecidos, el país podría enfrentar penalidades contractuales, perder la opción de compra y retrasar por varios años el proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú.

Asimismo, precisó que el Congreso ya había aprobado los créditos necesarios para financiar la adquisición, por lo que un eventual incumplimiento podría constituir una irregularidad.

“Se está cometiendo una ilegalidad si no se cumple con ese pago. Estamos ante un problema político, legal y geopolítico que afecta a todos los peruanos”, refirió.

En ese sentido, también se refirió a la crisis en el Ejecutivo luego de la renuncia del ministro de Defensa y del canciller, quienes habrían discrepado con la decisión de paralizar la compra.

Fernando Rospigliosi señaló que el tema podría generar repercusiones políticas en el Parlamento, donde algunos legisladores ya han planteado eventuales medidas como interpelaciones o mociones de censura.

“Veremos qué ocurre en los próximos días. La próxima semana se retoman las actividades del Congreso y se evaluarán las acciones correspondientes”, manifestó.

También informó que la Comisión de Defensa ha citado a los ministros involucrados para que brinden explicaciones sobre la situación, aunque reconoció que el panorama es incierto tras las recientes renuncias en el gabinete.